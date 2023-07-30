Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Игры
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 16:26

Гаджиев назвал причину победы Гейджи над Порье на UFC 291

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» победу американского бойца Джастина Гейджи над Дастином Порье в главном поединке турнира UFC 291.

Бойцы встретились во второй раз в карьере. Первый поединок состоялся в апреле 2018 года, тогда Порье победил нокаутом в четвертом раунде.

Второй бой Гейджи и Порье прошел в воскресенье, 30 июля. Гейджи нокаутировал соперника во втором раунде.

«Реванш — всегда невероятные эмоции. Поздравляем Гэйджи. Нокаут был, безусловно, очень красив, но ничего удивительного в нем нет. Несмотря на то, что Гейджи является базовым борцом, он уже очень давно выступает в ММА. Здорово подтянул ударную технику. В этот вечер Гейджи победа нужна была больше. Возможно желание реваншироваться — основная причина. Посмотрим, как дальше будут развиваться события в дивизионе», — сказал Гаджиев «СЭ».

На счету 34-летнего Гейджи 25 побед и 4 поражения в карьере. У 34-летнего Порье 29 побед и 8 поражений.

Дастин Порье
Джастин Гейджи
Камил Гаджиев
UFC
0
Читайте также
«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью во втором туре РПЛ, Семак получил красную карточку
МОК поссорился с Олимпийским советом Азии. Как это отразится на России?
Очевидцы урагана в Марий Эл рассказали о противостоянии стихии
ВС РФ сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на купянском направлении
Два праздника жизни: как провести Успенский пост
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дацик заявил, что «съест» Томпсона на ринге
Новости
RSS RSS
Все новости