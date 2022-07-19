Волков о словах Шлеменко, что русские не сдаются: «Выпью за его здоровье»

33-летний российский тяжеловес UFC Александр Волков (35-10) прокомментировал слова бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко (61-13), который после поражения Волкова сабмишном Тому Аспиналлу (12-2) заявил, что русские не сдаются.

«Выпью за его здоровье, чтобы у него не было таких ситуаций, — сказал Волков в подкасте на YouTube-канале Hustle MMA. — Не то чтобы мне есть, что терять, но я понимаю, что мое спортивное долголетие зависит от того, какие травмы я получу. Это его философия. Русский, нерусский, тут не имеет никакого значения. Я стараюсь идти до конца. У меня была куча боев в карьере, когда меня в первом раунде забивали, сидели сверху, пытались душить и бить, но я вставал и побеждал.

Не всегда ты попадаешь в ситуации, из которых получится выбраться. Ты перетерпишь, получишь травму, тебе сломают руку, не будешь драться полгода-год. Неизвестно, вернешься ли ты еще к былой форме. Я считаю, что лучше вложить долголетний вклад. Если говорить про удушающий, то ты засыпаешь, просыпаешься и идешь выспавшийся в раздевалку. У тебя нет никаких травм. Если говорить о травмах костей и суставов, — тем более суставов, они долго лечатся — есть ситуации, в которых ты просто не выберешься. Тогда, может быть, не стоит рисковать. Я не говорю: «Ребята, сдавайтесь!» Просто есть такие ситуации, что уже все понятно и очевидно».

Аспиналл в последнем бою победил Волкова сабмишном в первом раунде 19 марта на UFC Fight Night 204 в Лондоне, Великобритания.