Франсис Нганну: «У людей короткая память, но 22 января я напомню им, кто тут реальный хищник»

Чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну на шоу The MMA Hour поделился эмоциями от возвращения в октагон 22 января на UFC 270.

— Возможен ли еще бой с Джоном Джонсом? Он попал в новые неприятности

— Я не знаю. Но этот бой точно был бы значимее, чем тот, который будет [против Гана].

— Недавно подрались Фьюри и Уайлдер. Оба заработали за бой по 20-30 миллионов долларов. А ведь у вас более сложный спорт. Какое у вас отношение к такой разнице в гонорарах?

— Спорт у нас, и правда, сложнее. Что я могу сказать… По крайней мере, не должно быть ситуаций, когда мне приходится занимать деньги, чтобы провести лагерь (смеется). А такая ситуация была.

— Почему бой с Ганом будет 22 января? Почему не ноябрь или декабрь?

— Видимо, чемп не готов. Или как его правильно назвать… временный чемп (смеется).

— Напоследок пару слов для своих фанов

— 22 января Хищник (прозвище Нганну — Прим. «СЭ») возвращается. У людей короткая память, и я напомню им, кто тут реальный хищник. Они, должно быть, забыли (смеется).

22 января Нганну проведет защиту титула против Сирила Гана на UFC 270.