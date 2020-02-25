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Франсис Нганну: «Хочу провести несколько боксерских поединков»

03:43

Камерунский боец UFC Франсис Нганну сообщил о желании провести несколько поединков по правилам бокса.

— Я знаю точно, что собираюсь провести несколько боксерских поединков, а не только один большой бой, — сказал Нганну MMA Junkie. — Посмотрим, как все закончится, какие предложения положат мне на стол.

Ранее Нганну бросил вызов чемпиону мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе Тайсону Фьюри.

На счету 33-летнего тяжеловеса Нганну 14 побед и 3 поражения в ММА. Ближайший бой он проведет 28 марта с Жоарзиньо Розенструйком из Суринама (10-0). До смешанных единоборств Нганну занимался боксом.

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