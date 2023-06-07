Фильм Валерии Гай Германики об Александре Емельяненко покажут на международном кинофестивале

Премьера документального фильма об Александре Емельяненко «Емельяненко» состоится на Шанхайском международном кинофестивале, сообщает «Кинопоиск». Шанхайский кинофестиваль пройдет с 13 по 22 июня.

Создатели картины пытались продать ее на сервисе «Авито» за 50 миллионов рублей. Сама Германика говорила, что фильм не прошел цензуру платформ и тем более телевизионных каналов.

Съемки фильма велись с февраля по июль 2020 года.