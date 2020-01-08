Fight Nights сделает предложение Кокляеву для участия в турнире бойцов-гигантов

Организация Fight Nights Global сделает предложение стронгмену Михаилу Кокляеву для участия в «Гран-при» среди бойцов огромных габаритов, сообщил «СЭ» президент промоушена Камил Гаджиев.

— Мише мы обязательно сделаем предложение. Он один из тех, кто в представлении не нуждается. Его участие было бы воспринято на ура, — сказал Гаджиев.

40-летний Кокляев 29 ноября провел поединок по правилам бокса со знаменитым бойцом ММА Александром Емельяненко. Стронгмен был нокаутирован в первом раунде.

По словам главы FNG, в «Гран-при» предполагается участие восьми бойцов-гигантов. Будут три стадии — четвертьфинал, полуфинал и финал. Турнир стартует в апреле. На данный момент подписан контракт только с одним участником — 41-летним Зулузиньо (рост — 201 см, вес порядка 17-180 кг). Бразилец в ММА одержал 14 побед и потерпел 9 поражений. 31 декабря 2005 года бился с Федором Емельяненко на новогоднем шоу Pride, проиграв нокаутом в первом раунде. (Илья Андреев)