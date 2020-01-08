В России запустят турнир по ММА для бойцов невероятных габаритов

Организация Fight Nights Global подписала контракт с бразильским бойцом Зулузиньо, сообщается на странице российского ММА-промоушена в Instagram.

— Контракт бойца с организацией Fight Nights Global рассчитан на 4 боя. Зулузиньо выступит в «Гран-при» супертяжей «Больше — круче», участниками которого станут бойцы невероятных габаритов, — говорится в сообщении FNG.

На счету 41-летнего Зулузиньо — 14 побед и 9 поражений в ММА. Выступал в японском промоушене Pride. Известен по бою с Федором Емельяненко 31 декабря 2005 года. Емельяненко нокаутировал Зулузиньо на 26-й секунде поединка. Рост бразильца — 201 см, вес — порядка 170-180 кг.