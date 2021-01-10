Единоборства
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Фергюсон заявил, что рекорд Хабиба в ММА переоценен

12:58
Теги:

Американский боец ММА Тони Фергюсон заявил, что результаты чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова переоценены, потому что россиянин проводил поединки по другим правилам на старте карьеры.

«Ох, этот показатель Хабиба. Вот факты: более половины боев этого жирдяя проходили в два раунда. Я говорю обо всех боях до UFC. Чтобы бои считались за профессиональные, нужно, чтобы они проходили в три раунда. Иначе мои бои в The Ultimate Fighter тоже должны считаться. Добавьте мне три нокаута и три победы в рекорд», — приводит BJPenn слова Фергюсона.

На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках. Из них 13 боев россиянин провел в UFC, остальные 16 — в организациях СНГ.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир