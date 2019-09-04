Американский боец UFC Тони Фергюсон сообщил, что ему предлагали стать запасным в бою россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье, но он отказался. Поединок пройдет на шоу UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

— Я не выступаю запасным. Это первое. Об этом говорили, но я не буду никого заменять, — цитирует Фергюсона ESPN. — Я заслужил право на свой бой и должен драться за титул. Победитель этого боя должен драться со мной.

Макгрегор? Он ведет себя как бывшая подружка. Я уже давно не думаю о нем. Он опять говорит обо мне? Пошел он. Я бы посмотрел, как он будет драться с проигравшем на UFC 242. Если он справится, то я, возможно, и дам ему шанс. Это правильно с точки зрения рейтинга.