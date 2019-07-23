Фергюсон, Макгрегор и Сен-Пьер. Отец Нурмагомедова рассказал о следующих соперниках Хабиба

Абдулманап Нурмагомедов, отец российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в интервью ТАСС рассказал о возможных соперниках сына после боя с Дастином Порье.

– Не будем смотреть за спину Дастина Порье, но на бой с Хабибом стоит очередь. Давайте перечислим первую тройку очереди.

– После Порье Хабибу нужно подраться с Тони Фергюсоном. Правда, без очереди лезет Нейт Диас. Четыре-пять лет назад Хабиб просил дать ему в соперники того же Энтони Петтиса и Диаса или Дональда Серроне. Раньше они смотрели свысока. Сейчас Хабиб на троне, он чемпион. Он должен выбирать таких соперников, чтобы было интересно зрителям. Мало просто сидеть на троне, нужно драться с сильнейшими. Я всегда это требовал, а деньги придут сами.

– То есть ваш выбор – Фергюсон?

– Боя три-четыре назад Фергюсон уже заслужил этот бой. Но у него сначала была травма, потом семейные проблемы. Он споткнулся, и к нам претензий быть не может. Мы не выбираем соперников, просто просим лучших. То же самое я говорю и Исламу Махачеву. Правда, в последнем поединке нам дали соотечественника (Армана Царукяна – прим. ТАСС), который сейчас находится в лагере Дастина Порье. Он, конечно, имеет на это право, но…

– Мы немного отвлеклись от очереди. Кто второй?

– Будет стоять вопрос – бой с Диасом или реванш с Конором Макгрегором. Для истории хорошо, если Хабиб победит Порье и Фергюсона, а потом встретится с Жоржем Сен-Пьером. Верю, что он готов вернуться!