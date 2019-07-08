Фергюсон дал прогноз на бой Нурмагомедова и Порье

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон сделал прогноз на поединок российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона UFC в этом весе Дастина Порье.

– Думаю, что Хабиб победит. У Порье очень хороший бокс, он отлично оказывает давление, – цитирует Фергюсона MMAJunkie. – Но я думаю, что Хабиб сумеет перевести дело в борьбу. Я уже говорил это, но если Дастин не будет быстро действовать, его опрокинут, а если ты оказываешься на настиле с Хабибом, то игра окончена.

Бой Нурмагомедова с Порье состоится на турнире UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.