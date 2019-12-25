Федор Емельяненко: «Я еще не ухожу, я еще побьюсь»

Российский боец MMA Федор Емельяненко рассказал о бое с американцем Куинтоном Джексоном. Их поединок состоится на турнире Bellator 237 в Японии 29 декабря.

— Bellator предложил мне несколько бойцов, и для Японии, наверное, лучше всех подходит Джексон, — приводит слова Емельяненко BellatorMMA. — Мы же с ним шли параллельно. Он также выступал в Японии, был и остается очень известным бойцом в стране, много бился в Америке. Один из самых титулованных бойцов и из самых эпатажных, наверное.

Самое опасное в нем — то, что может прилететь там, где не ждешь. Как стоя, так и лежа. Знаю, что он нокаутер, у него тяжелый удар, также в партере он очень хорошо себя чувствует.

Я очень благодарен Скотту Кокеру за то, что таким будет один из последних моих боев, все-таки время уже подходит (смеется). Я еще не ухожу. Я еще побьюсь (смеется).

43-летний Емельяненко одержал 35 побед и потерпел 6 поражений в MMA. На счету 41-летнего Джексона 38 побед и 13 поражений.