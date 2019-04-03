Федор Емельяненко сообщил о проведении чемпионата России по ММА в Москве

Председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко сообщил, что чемпионат России по MMA пройдет в Москве (во дворце спорта "Динамо" в Крылатском) с 3 по 5 мая.

- Впервые чемпионат России пройдет в столице. Бойцы со всех регионов страны прошли нелегкий отбор на региональных чемпионатах, – приводит слова Емельяненко пресс-служба Союза ММА России. - Растет популярность нашего вида спорта, растет количество участников соревнований. Впереди у бойцов национальный чемпионат, на котором пройдет отбор в сборную. В этом году будут небольшие изменения в правилах, международная федерация IMMAF диктует свои условия. Но это только приблизит наш вид спорта на один шаг на пути в олимпийскую семью. Даже после объединения двух международных федераций и усиления конкуренции сборная России занимает лидирующее положение. Это показывает успешность работы нашей организации и накладывает большую ответственность на бойцов-участников чемпионата страны. Я искренне желаю всем спортсменам успехов в подготовке и удачи в боях! Пусть у каждого будут достойные соперники и красивые поединки.