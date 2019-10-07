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Федор Емельяненко проведет бой 29 декабря в Японии

15:30

Бой российского бойца Федора Емельяненко пройдет 29 декабря в Японии, информирует ТАСС со ссылкой на организацию Rizin. Это будет последний бой в Японии для Емельяненко.

В качестве оппонента для Емельяненко рассматривается 41-летний американец Куинтон Джексон.

Bellator и Rizin проведут совместный турнир в Японии 29 декабря. Летом этого года Емельяненко подписал новый контракт с Bellator на несколько поединков.

В активе 43-летнего Емельяненко 38 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6971085

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