Федор Емельяненко поздравил сборную России по ММА

Председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко поздравил сборную страны с успешным выступлением на чемпионате мира в Бахрейне. Российская команда уверенно подтвердила статус сильнейшей в мире. В соревнованиях, прошедших под эгидой международной федерации IMMAF/WMMAA, приняли участие национальные сборные из 50 стран.

— Я от всей души поздравляю спортсменов и тренеров с победами! Каждое международное соревнование — большое испытание, проверка своих навыков и физической подготовки, сильная эмоциональная нагрузка, — сказал Емельяненко. -Поездка на чемпионат мира — уже большая победа для каждого участника. Кому-то повезло меньше, и он не получил заветной медали, но это не значит, что нужно отчаиваться. Всегда, независимо от того победил или проиграл, каждый бой — это бесценный опыт, получив его, мы двигаемся дальше, к новым целям. Уверен, что наши ребята с каждым годом будут становиться сильнее, увереннее и опытнее.

Российские бойцы завоевали пять золотых, четыре серебряных и 10 бронзовых медалей, став первыми в общекомандном зачете. Второе место в итоговом зачете заняла сборная Бахрейна, третье — команда Швеции. На чемпионате мира российские спортсмены удерживают лидерские позиции уже седьмой год подряд и второй год подряд под эгидой объединенной международной федерации.