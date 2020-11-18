Федор Емельяненко обсуждал реванш с Бейдером

Российский боец ММА Федор Емельяненко сказал, что допускает возможность еще одного поединка против американца Райана Бейдера.

— Вы недавно заявили, что можете провести следующий бой летом. Рассматриваете ли вы открытую арену?

— Да, такой разговор был. Но времени еще много, решение за Bellator. Я по-прежнему в форме, тренируюсь и работаю.

— Обсуждали реванш с Райаном Бейдером?

— Мы коснулись этого вопроса, Скотт Кокер (президент Bellator — прим. «СЭ») вроде заинтересован. Конкретики еще не было, но мы поговорили на эту тему, — цитирует Емельяненко ТАСС.

26 января 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом. 44-летний Федор Емельяненко провел 45 поединков в ММА и одержал 39 побед при шести поражениях. Один бой был признан несостоявшимся.