Федор Емельяненко: «Каждый раз говорю, что выступаю за свою страну»

Российский боец Федор Емельяненко объяснил, почему всегда выходит на бои с флагом России и что он чувствует в этот момент.

— Многие российские бойцы выходят на бой без флага страны. Флаг — обязательный атрибут бойца, представляющего страну?

— Это не обязательно, ведь никто не может вас заставить сделать то или иное. Но надо понимать, зачем вы выходите. Меня постоянно спрашивают про мотивацию. А я каждый раз говорю, что выступаю за свою страну. И для меня большей мотивации нет. Поэтому я и выхожу всегда с российским флагом.

43-летний Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.