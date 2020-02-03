Федор Емельяненко: «Каждый раз говорю, что выступаю за свою страну»
09:30
Российский боец Федор Емельяненко объяснил, почему всегда выходит на бои с флагом России и что он чувствует в этот момент.
— Многие российские бойцы выходят на бой без флага страны. Флаг — обязательный атрибут бойца, представляющего страну?
— Это не обязательно, ведь никто не может вас заставить сделать то или иное. Но надо понимать, зачем вы выходите. Меня постоянно спрашивают про мотивацию. А я каждый раз говорю, что выступаю за свою страну. И для меня большей мотивации нет. Поэтому я и выхожу всегда с российским флагом.
43-летний Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
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