«Эй, UFC, хватит со мной в игры играть!» Магомедшарипов резко отреагировал на отмену боя с Родригесом

Российский боец MMA Забит Магомедшарипов отреагировал на отмену боя с Яиром Родригесом.

Поединок должен был возглавить турнир 29 августа, однако у Родригеса были выявлены растяжение связок лодыжки и трещина. Заменить травмированного бойца вызвался Келвин Каттар, которого Магомедшарипов победил единогласным решением судей в ноябре прошлого года.

— Эй, UFC, хватит со мной в игры играть! — написал Магомедшарипов в Instagram. - Дайте мне титульный бой! Сколько можно ждать, пока вы сделаете то, что обещали? Перед апрельским турниром UFC 249 я ждал сначала Родригеса, потом Ортегу, потом Зомби. В течение месяца вы мне поменяли 3-4 соперников, в итоге ни один из боев не организовали и сказали ждать реванша Макса и Волкановски, чтобы с победителем их боя драться за титул потом. Чтобы не простаивать, я согласился на бой 29 августа, но вы опять стали придумывать игры.

Реванш давно прошел, посмотрим, как вы сдержите слово! Я заслужил подраться за титул и смогу забрать этот пояс.