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Евлоев не получил тяжелых травм в ДТП

12:42

Российский боец ММА Мовсар Евлоев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не получил тяжелых травм в ДТП в Таиланде, сообщает ТАСС.

— Переломов нет. Есть сильные ссадины, до боя они не заживут, — сказал менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта. Было принято решение отменить поединок.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед и ни одного поражения в ММА.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7850093

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