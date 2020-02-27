Евлоев не получил тяжелых травм в ДТП
12:42
Российский боец ММА Мовсар Евлоев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не получил тяжелых травм в ДТП в Таиланде, сообщает ТАСС.
— Переломов нет. Есть сильные ссадины, до боя они не заживут, — сказал менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.
Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта. Было принято решение отменить поединок.
В активе 26-летнего Евлоева 12 побед и ни одного поражения в ММА.
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