Евлоев не получил тяжелых травм в ДТП

Российский боец ММА Мовсар Евлоев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), не получил тяжелых травм в ДТП в Таиланде, сообщает ТАСС.

— Переломов нет. Есть сильные ссадины, до боя они не заживут, — сказал менеджер спортсмена Саят Абдрахманов.

Евлоев должен был провести бой против Джамалла Эммерса на турнире UFC 248 в Лас-Вегасе 7 марта. Было принято решение отменить поединок.

В активе 26-летнего Евлоева 12 побед и ни одного поражения в ММА.