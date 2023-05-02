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Сегодня, 21:33

Гончаров: «Олейник котируется выше Томпсона»

Виталий Косик
Корреспондент
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Чемпион АСА Евгений Гончаров считает, что россиянин Алексей Олейник котируется немного выше, чем британец Оли Томпсон.

«Это не будет поединок взрослого дяди и, скажем так, подающего надежды восходящего бойца. Это два ветерана, которые уже много видели. Я думаю, это будет технический нокаут... Возможно, после второго раунда», — приводит слова Гончарова РЕН ТВ.

Также Гончаров считает, что на бумаге Олейник и Томпсон, но фактически россиянин котируется немного выше, потому что ушел из UFC совсем недавно.

26 мая состоится очередной турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном бою вечера схлестнутся звезды ММА Алексей Олейник и британец Оли Томпсон.

Соглавным поединком станет противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1100246-boets-goncharov-o-poedinke-oleinika-i-tompsona-budet-boi-veteranov
Алексей Олейник
UFC
ММА
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