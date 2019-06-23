"Это лучший день в моей жизни". Тренер Макгрегора – о победе Лобова над Малиньянджи

Тренер Артема Лобова Джон Кавана опубликовал в Твиттере новый пост. Специалист рад победе 32-летнего ирландца русского происхождения над американцем Полом Малиньянджи ​на турнире Bare Knickle FC (Флорида).

Кавана также тренирует Конора Макгрегора. Лобов единогласным решением судей в пяти раундах победил Малиньянджи - 48:47, 48:47, 48:47. Бой проходил на голых кулаках.

Лобов является спарринг-партнером Макгрегора.

"Это лучший день в моей жизни", – написал Кавана в Твиттере.

This the best day of my life pic.twitter.com/TfQlR7sQkq — Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 23 июня 2019 г.

Полное видео боя Лобова и Малиньянджи