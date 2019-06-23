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"Это лучший день в моей жизни". Тренер Макгрегора – о победе Лобова над Малиньянджи

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Тренер Артема Лобова Джон Кавана опубликовал в Твиттере новый пост. Специалист рад победе 32-летнего ирландца русского происхождения над американцем Полом Малиньянджина турнире Bare Knickle FC (Флорида).

Кавана также тренирует Конора МакгрегораЛобов единогласным решением судей в пяти раундах победил Малиньянджи - 48:47, 48:47, 48:47. Бой проходил на голых кулаках.

Лобов является спарринг-партнером Макгрегора.

"Это лучший день в моей жизни", – написал Кавана в Твиттере.

 

Полное видео боя Лобова и Малиньянджи

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