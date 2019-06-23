Полное видео боя Лобова и Малиньянджи

В сети появилось полное видео боя ирландского бойца MMA и спарринг-партнера Конора Макгрегора Артема Лобова на турнире Bare Knickle FC (Флорида) и Пола Малиньянджи.

Напомним, что Лобов единогласным решением судей в пяти раундах победил Малиньянджи - 48:47, 48:47, 48:47. Бой проходил на голых кулаках.

Ранее Лобов выступал в UFC и был спарринг-партнером Конора Макгрегора. Малиньяджи также раньше работал с ирландцем и помогал тому готовиться к боксерскому поединку против Флойда Мейвезера​.

Перед боем Лобов и Малиньяджи нелицеприятно отзывались друг о друге. Также во время дуэли взглядов Пол плюнул в Лобова, а на взвешивании представители Малиньяджи пытались вырвать у Артема флаги России и Ирландии.

Лобов перерубил Малиньяджи. Как это было