«Это фиаско, алкаш». Нурмагомедов ответил Макгрегору

Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий под постом в Twitter Конора Макгрегора, назвав ирландца «алкашом».

31-летний Макгрегор опубликовал в своем Twitter гневное сообщение с ругательствами, утверждая, что тот, о ком идет речь: «не мужчина» и «пускай дальше продолжает себя обманывать».

— Это фиаско, алкаш, — ответил Нурмагомедов.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом.

В октябре 2018 года Хабиб защитил титул чемпиона, вынудив сдаться Макгрегора. Из-за скандального прыжка в зал россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев.