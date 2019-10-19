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«Это фиаско, алкаш». Нурмагомедов ответил Макгрегору

19:10
Хабиб Нурмагомедов обратился к Конору Макгрегору. Фото twitter.com
Хабиб Нурмагомедов обратился к Конору Макгрегору. Фото twitter.com
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Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставил комментарий под постом в Twitter Конора Макгрегора, назвав ирландца «алкашом».

31-летний Макгрегор опубликовал в своем Twitter гневное сообщение с ругательствами, утверждая, что тот, о ком идет речь: «не мужчина» и «пускай дальше продолжает себя обманывать».

— Это фиаско, алкаш, — ответил Нурмагомедов.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом.

В октябре 2018 года Хабиб защитил титул чемпиона, вынудив сдаться Макгрегора. Из-за скандального прыжка в зал россиянин был дисквалифицирован на 9 месяцев.

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