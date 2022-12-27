ESPN: бой Немкова против Ромеро 4 февраля отменен

Поединок Вадима Немкова против Йоэля Ромеро за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе отменен, сообщает ESPN.

По данным источника, россиянин отказался от участия по неизвестным причинам. Ранее ТАСС сообщал, что Немков проводит восстановительные процедуры после боя против Кори Андерсона.

18 ноября россиянин провел защиту пояса Bellator в полутяжелом весе в поединке с Кори Андерсоном. Немков победил единогласным решением судей.

В активе 30-летнего россиянина 15 побед и 2 поражения.