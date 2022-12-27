Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что вокруг боя Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова было больше хайпа, чем вокруг боя по боксу между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Где было больше хайпа: вокруг боя Емельяненко — Дацик или Шлеменко — Исмаилов? Шлеменко — Исмаилов, конечно же, — сказал Гаджиев на подкасте Григория Дрозда. — [Бой] Емельяненко — Дацик многие не знали. Бой Емельяненко с Дациком практически не знала более серьезная аудитория зрителей, более серьезная и обеспеченная. На турнире я был, и в зале сидели люди, которые соответствуют этой характеристике — это друзья-партнеры Толи [Сульянова], Максима. Поэтому здесь вопросов нет, но если брать в целом... Вот, например, у меня есть такие болельщики-зрители, которые мониторят только большие события. Они как-то вообще на Емельяненко — Дацик не отреагировали. В связи с тем, что Дацик и Емельяненко дерутся часто и на разных площадках, они вообще перестали понимать что это. А был этот бой или он вообще старый? А здесь [в случае Шлеменко и Исмаилова] был сделан большой акцент на это. Бой-событие, поэтому здесь все знали. Поэтому это бой года».

Исмаилов единогласным решением судей победил Шлеменко. Бой правилам ММА состоялся 3 декабря в Екатеринбурге.

В сентябре Дацик нокаутом за 13 секунд победил Емельяненко.