«Ему понравилось ничего не делать». Исмаилов раскритиковал Минеева

Российский боец ММА Магомед Исмаилов (17-2-1) в интервью журналистам подверг критике Владимира Минеева (14-1-1) за слабую медиа-активность.

В октябре 2018 года между Исмаиловым и Минеевым состоялся бой в лиге Fight Nights Global, который закончился вничью. Сейчас обсуждается возможность реванша.

— У Минеева сложилась такая ситуация, что в нашем прошлом противостоянии все все делали за него, — сказал Исмаилов. — Я суетился, шоу делал. Камил [Гаджиев] суетился. Ему [Минееву] понравилось, что он ничего не делает, а все само собой происходит. А тут такая ситуация, что придется делать. Если он хочет, ему придется делать. Ему придется попахать, ему придется поработать так, как это делал я. Когда мне нужно противостоять, я работаю. Я делаю все, чтобы это противостояние произошло. А если ты сидишь и все за тебя работу делают, то ты как минимум ни рыба, ни мясо.

Он должен газовать. Он давать комментарии не хочет — но хочет, чтобы о нем говорили. Так сложилось, что меня о нем спрашивают. Если бы вы не спросили, я бы о нем и не вспомнил, — добавил боец. (Илья Андреев)