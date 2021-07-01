Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Чемпион UFC Оливейра: «Я верю в свое джиу-джитсу, но я бы нокаутировал МакГрегора и Порье»

11:31
Чарльз Оливейра. Фото Instagram
Чарльз Оливейра. Фото Instagram
Теги:

Действующий чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра рассказал, что с нетерпением ждет победителя трилогии между Конором МакГрегором и Дастином Порье.

«Я никогда не выбираю противников. Я всегда готов сражаться, — приводит слова Оливейры AGFight. — Это два громких имени в спорте, легковесы. Все знают, что в бою с Конором можно заработать много денег, а в бою с Дастином не так много, но это два отличных противника. Я не выбираю оппонентов. Я буду готов. Я действительно верю в свое джиу-джитсу, но что-то подсказывает мне, что я бы нокаутировал их обоих. Я чувствую себя уверенно в стойке».

Ирландец и американец проведут третий бой в ночь на 11 июля в Лас-Вегасе.

Бразилец Оливейра стал чемпионом в мае, нокаутировав Майкла Чэндлера во втором раунде.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора

Читайте также

Остапенко сыграет с Касаткиной во втором круге Уимблдона
Фрегат ВМС Италии вошел в Черное море
Возлюбленных какого возраста выбирают разные знаки зодиака
Фрегат ВМС Италии вошел в Черное море, за ним следит флот
vs
0
Офсайд