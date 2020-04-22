Емельяненко оценил новую прическу Рамзана Кадырова

Российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал «СЭ» решение главы Чечни Рамзана Кадырова побриться наголо.

— Отличная (прическа)! Надо будет так же подстричься. Сейчас парикмахерские все позакрывали. Надо будет привести себя в порядок, — сказал Емельяненко.

38-летний Емельяненко уже почти три месяца тренируется в Грозном. Там он проживает в резиденции главы Чечни. (Илья Андреев)

«Он сбежал в Америку и забыл о России». Емельяненко разнес Тактарова