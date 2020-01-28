Российский боец Александр Емельяненко намерен выйти против соотечественника Магомеда Исмаилова, несмотря на дебош в поселке Супсех и последовавший арест. Как сказал спортсмен, у него еще достаточно времени для подготовки.

— Конечно, буду готовиться к бою. Еще два месяца, — цитирует Емельяненко 360tv.ru Емельяненко. — Как проводил время в изоляторе временного содержания? Прекрасно. Спал, ел, ел, спал.

Емельяненко находился в изоляторе в Анапе после пьяного дебоша. Боец отметил, что все семь дней отдыхал.

?Ранее президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко объявил, что Емельяненко продолжит готовиться к бою с Исмаиловым и в изоляторе. По его словам, спортсмен находился в одиночной камере, но, насколько позволяли условия, старался поддерживать себя в форме.