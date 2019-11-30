Боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко после победы над стронгменом Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса подвел итоги боя.

38-летний Емельяненко отправил в нокаут 40-летнего Кокляева в концовке первого раунда боя. Судьи остановили поединок, так как спортсмен не контролировал свое тело, и присудили победу Александру.

— Я же говорил, что готов сразиться с любым человеком, который желает со мной побоксировать, — сказал Емельяненко в эфире телеканала «РЕН ТВ». — Как мог, растягивал этот бой, но вот так получилось. Извините, что так быстро.

38-летний Александр Емельяненко в ММА — 28 побед, 7 поражений, 1 ничья, в боксе — 1 ничья.

40-летний Михаил Кокляев — двукратный чемпион России по тяжелой атлетике (2002, 2003), самый титулованный российский стронгмен (силовой экстрим), ни в ММА, ни в боксе не выступал.

Емельяненко отправил в нокаут Кокляева в первом раунде. Как это было