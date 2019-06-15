Емельяненко назвал Bellator своим домом

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко прокомментировал подписание нового контракта с организацией Bellator.

– Bellator – мой дом. Я с нетерпением жду момента, чтобы продолжить помогать организации становиться лучшим промоушеном мира, – приводит ТАСС слова Емельяненко.

На счету Емельяненко 38 побед (14 из них - нокаутом) и шесть поражений в ММА, также один поединок признан несостоявшимся.

Его последний бой прошел 27 января. Россиянин проиграл американцу Райану Бейдеру в финале "Гран-при" Bellator.

Емельяненко подписал новый контракт с Bellator