Емельяненко анонсировал встречу с фанатами в Дубае

Российский тяжеловес Александр Емельяненко 5 января проведет встречу с поклонниками в Дубае (ОАЭ).

«Всем, кто в Дубае! Завтра! В Тkmmafit в 6 часов вечера пройдет моя встреча с фанатами! Приходите, всех жду», — написал Емельяненко в соцсетях.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве, Емельяненко судейским решением уступил блогеру Святославу Коваленко.

Согласно Sherdog, на счету 41-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья.