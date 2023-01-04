Джон Джонс предрек себе чемпионство UFC в 2023 году

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий американец Джон Джонс назвал главную цель на 2023 год.

«Чемпионство в 2023 году», — написал боец в Twitter.

Ожидается, что в этом году Джонс дебютирует в тяжелом весе.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 247 в феврале 2020 года, Джонс судейским решением победил Доминика Рейеса.

Всего на счету Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.