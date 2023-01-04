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Сегодня, 21:26

Джон Джонс предрек себе чемпионство UFC в 2023 году

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и лидер рейтинга лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий американец Джон Джонс назвал главную цель на 2023 год.

«Чемпионство в 2023 году», — написал боец в Twitter.

Ожидается, что в этом году Джонс дебютирует в тяжелом весе.

В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 247 в феврале 2020 года, Джонс судейским решением победил Доминика Рейеса.

Всего на счету Джонса 26 побед, 1 поражение и 1 бой, признанный несостоявшимся.

Джон Джонс
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ММА
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