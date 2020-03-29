Экс-тренер братьев Емельяненко: «Если бы не Федор, для Александра все закончилось»

Бывший тренер команды Russian Top Team Андрей Былдин рассказал в интервью «СЭ» о влиянии Федора Емельяненко на карьеру его младшего брата Александра.

В 2003 году Емельяненко-младший вышел из тюрьмы по УДО.

— Говорят, читавшие уголовное дело Александр Емельяненко вздрагивали. Вы уж сознайтесь — было от чего?

— Скажу так: подключил друзей в Белгороде, которые могли многое и готовы были помогать. Начинают листать его дело — и перезванивают: «Андрей, извини. Тебе помогли бы. Но за этого человека никто поручиться не может. Ноль гарантий. Завтра сделает то же самое». Отказались помогать. Открыто сказали Феде — тот даже обиделся.

— Он знал этих людей?

— Да. Ответил тогда: «У вас-то с братьями все хорошо...» Трезвый Саша — человек как человек. А стоит выпить, сразу все не так сидят и не так себя ведут. Федор помогал ему очень много раз. Что в Старом Осколе, что в Питере. Чтоб не присел снова туда, откуда вытащили. Но храбрая вода все равно побеждала. Если б не имя Федора Емельяненко — давно бы все закончилось. Федя сам прошел тяжелейший путь. Ничего ему просто так не доставалось.

Федор и Александр Емельяненко выступали за Russian Top Team до 2003 года. На счету 43-летнего Федора Емельяненко — 39 побед и 6 поражений в ММА, у 38-летнего Александра Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев, Юрий Голышак)

Полный текст интервью с Былдиным — здесь.