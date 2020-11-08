Экс-чемпион UFC Марк Коулман госпитализирован с сердечным приступом

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Марк Коулман перенес сердечный приступ и сейчас находится в больнице, сообщила в Instagram его дочь Морган.

По словам Морган, прогнозы врачей благоприятные. «Выздоровление проходит хорошо. Но еще нужно сдать тесты», — написала она.

Prayers for the legend @Markcolemanmma , who is recovering from a heart attack ?? Recover like the beast you are brotha. Keep your thoughts on him MMA family. #UFCVegas13 pic.twitter.com/itv6id2G6T — Anatomy of a Fighter (@WillHarrisAOAF) November 8, 2020

Сейчас Коулману 55 лет. В 1991 году он завоевал серебро чемпионата мира по вольной борьбе в весовой категории до 100 кг. В 1997 году стал первым регулярным чемпионом UFC в тяжелом весе. Всего провел 26 боев (16 побед, 10 поражений). Российским поклонникам ММА известен поединками с Федором Емельяненко в Pride (Коулман проиграл в обоих). Включен в Зал славы UFC.