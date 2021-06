Нейт Диас высмеял бойцов UFC из топ-5 легкого и полусреднего весов

Бывший легковес, а ныне полусредневес UFC Нейт Диас высмеял бойцов из топ-5 рейтинга легкого и полусреднего дивизионов промоушена.

«У меня не такая стеклянная челюсть, как у парней из топ-5 легковесов и полусредневесов, вы знаете, кто вы. Нейт Догг - настоящий чемпион», – написал Диас в своем Twitter.

12 июня Диас проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу в рамках UFC 263.

I ain’t gotta glass jaw like y’all



Top 5 lightweights and welterweights

???????

you know who you are ?



? Nate Dogg ?

TheRealChampion pic.twitter.com/Jwte34Dbzk