Нейт Диас высмеял бойцов UFC из топ-5 легкого и полусреднего весов
22:09
Бывший легковес, а ныне полусредневес UFC Нейт Диас высмеял бойцов из топ-5 рейтинга легкого и полусреднего дивизионов промоушена.
«У меня не такая стеклянная челюсть, как у парней из топ-5 легковесов и полусредневесов, вы знаете, кто вы. Нейт Догг - настоящий чемпион», – написал Диас в своем Twitter.
12 июня Диас проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу в рамках UFC 263.
I ain’t gotta glass jaw like y’all— Nathan Diaz (@NateDiaz209) June 19, 2021
Top 5 lightweights and welterweights
???????
you know who you are ?
? Nate Dogg ?
TheRealChampion pic.twitter.com/Jwte34Dbzk
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