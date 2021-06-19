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Нейт Диас высмеял бойцов UFC из топ-5 легкого и полусреднего весов

22:09
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Бывший легковес, а ныне полусредневес UFC Нейт Диас высмеял бойцов из топ-5 рейтинга легкого и полусреднего дивизионов промоушена.

«У меня не такая стеклянная челюсть, как у парней из топ-5 легковесов и полусредневесов, вы знаете, кто вы. Нейт Догг - настоящий чемпион», – написал Диас в своем Twitter.

12 июня Диас проиграл единогласным решением судей Леону Эдвардсу в рамках UFC 263.

 

 

Дополнительная информация:

https://twitter.com/NateDiaz209/status/1406069396846497794

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