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Экс-бойца UFC задержали при перевозке 55 килограммов наркотиков

08:28

Американский боец Тим Горман задержан полицией штата Небраска при перевозке 55 килограммов наркотических веществ, сообщает Essentially Sports. Их учуяла служебная собака.

37-летний боец перевозил 55 килограммов марихуаны, немного кокаина, два флакона со стероидами. Также при нем были обнаружены 14 тысяч долларов наличными. Гормана доставили в окружную тюрьму. Ему предъявлены обвинения в хранении запрещенных веществ и хранении с целью сбыта.

В ММА у Гормана 9 побед и 4 поражения. В UFC 2 поражения в 2 боях.

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