Экс-боец UFC напал на таксиста и разбил ему лицо. Мужчине потребовалась операция

33-летний итальянский бывший боец UFC Алессио Ди Кирико (13-7) напал на таксиста и разбил ему лицо, сообщило издание Diario de Ibiza.

Спортсмен отдыхал с женой и двумя детьми на острове Форментера. Поужинав в ресторане, он вызвал такси, чтобы вернуться в отель.

Ди Кирико попросил водителя такси разрешить им всем разместиться на задних сидениях, на что водитель ответил отказом, поскольку это запрещено правилами дорожного движения. Тогда Ди Кирико сел на переднее сиденье, рядом с водителем, и, по словам членов семьи пострадавшего, всю дорогу ругал водителя за отказ разрешить им вчетвером ехать вместе на задних сиденьях.

Прибыв в пункт назначения, экс-боец заплатил за проезд и без лишних слов ударил водителя кулаком по лицу. В результате у мужчины сломана скула и повреждено правое глазное яблоко, куда попало стекло от разбитых очков. Ожидается, что в ближайшие несколько часов пострадавшему будет сделана операция.

Водитель подал жалобу в Гражданскую гвардию, которая арестовала экс-бойца в отеле. Ди Кирико не оказал никакого сопротивления.

Ди Кирико завершил карьеру после поражения от Романа Копылова (10-2) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 3 сентября 2022-го на UFC Fight Night 209 в Париже, Франция.