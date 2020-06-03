Экс-боец UFC Бибулатов выступит на турнире АСА 107

Бывший чемпион WFCA в легчайшем весе Магомед Бибулатов (15-2) проведет бой с Никитой Чистяковым (11-5) 24 июля на турнире АСА 107, сообщает пресс-служба лиги АСА. На счету 31-летнего Бибулатова три боя в UFC (1-2).

?АСА также анонсировала бой между Александром Матмуратовым (9-4) и Бибертом Туменовым (8-1) в полулегком весе (11 июля) и поединок между Арби Агуевым (25-9) и Евгением Беляевым (7-4) в полусреднем весе (11 июля).