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Экс-боец UFC Бибулатов выступит на турнире АСА 107

19:33

Бывший чемпион WFCA в легчайшем весе Магомед Бибулатов (15-2) проведет бой с Никитой Чистяковым (11-5) 24 июля на турнире АСА 107, сообщает пресс-служба лиги АСА. На счету 31-летнего Бибулатова три боя в UFC (1-2).

?АСА также анонсировала бой между Александром Матмуратовым (9-4) и Бибертом Туменовым (8-1) в полулегком весе (11 июля) и поединок между Арби Агуевым (25-9) и Евгением Беляевым (7-4) в полусреднем весе (11 июля).

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