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Эдсон Барбоза проведет бой с Джереми Стивенсом

17:10

Полулегковес UFC Джереми Стивенс следующий бой проведет против Эдсона Барбозы. Данный поединок состоится 3 октября в одном из турниров серии UFC Fight Night, сообщает MMA Junkie.

34-летний Эдсон Барбоза находится на полосе из трех поражений. В последнем поединке бразилец неудачно дебютировал в полулегком дивизионе, уступив раздельным решением Дэну Иге.

34-летний Джереми Стивенс не знает побед на протяжении пяти матчей. В последнем из них американец уступил нокаутом во втором раунде Келвину Кэттару.

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