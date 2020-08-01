Эдсон Барбоза проведет бой с Джереми Стивенсом

Полулегковес UFC Джереми Стивенс следующий бой проведет против Эдсона Барбозы. Данный поединок состоится 3 октября в одном из турниров серии UFC Fight Night, сообщает MMA Junkie.

34-летний Эдсон Барбоза находится на полосе из трех поражений. В последнем поединке бразилец неудачно дебютировал в полулегком дивизионе, уступив раздельным решением Дэну Иге.

34-летний Джереми Стивенс не знает побед на протяжении пяти матчей. В последнем из них американец уступил нокаутом во втором раунде Келвину Кэттару.