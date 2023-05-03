Джулианна Пенья получила травму и выбыла из боя с Нуньес на UFC 289

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Джулианна Пенья (11-5) из-за травмы не сможет в третий раз подраться с действующей чемпионкой в легчайшем весе Амандой Нуньес (22-5), заявил глава лиги Дана Уайт в Twitter.

На замену Пенье выйдет пятый номер рейтинга Ирен Алдана (14-6), которая идет на серии из двух побед. Поединок состоится 10 июня на UFC 289 в Ванкувере, Канада.

Нуньес в прошлом бою вернула себе титул чемпиона, одолев Пенью единогласным решением судей (50-45, 50-44, 50-43) 30 июля 2022-го на UFC 277 в Далласе, США.

Алдана в прошлом бою победила Мэйси Шиассон (8-3) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.