Глава ONE Championship: «Нганну требовал места в совете директоров»

Глава лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонг рассказал, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) отказался от гарантированного гонорара в 20 миллионов долларов.

«Он [Нганну] требовал места в совете директоров, он требовал, чтобы он решал, сколько платить его сопернику, — сказал Ситйодтонг Daily Star Sport. — Мы предложили ему гарантированные 16 миллионов фунтов стерлингов (20 миллионов долларов), но этих денег было мало, и он захотел другие нефинансовые условия, в которых не было никакого смысла. Мы, конечно, не можем предоставить ему место в совете директоров, это не имеет никакого смысла. На этой должности он был бы рыбой, выброшенной на сушу».

Ранее Ситйодтонг сообщил, что лига прекращает переговоры с Нганну.

Нганну не смог договориться с UFC и стал свободным агентом. Он ушел в статусе чемпиона организации.