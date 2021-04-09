«Черный парень с русским именем». Тайсон назвал самого опасного оппонента в карьере Нганну

Легендарный Майк Тайсон восхвалил новоиспеченного чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, заявив, что камерунец встречался и побеждал самых опасных бойцов планеты. По мнению Майка, самым опасным из всех был Жаирзиньо Розенструйк.

«Ты — самый опасный боец на планете потому, что ты побеждал самых опасных. Как звали того черного парня с русским именем? Он был крепким засранцем. Ну же, черный парень с русским именем, которого ты нокаутировал в первом раунде, как его звали?», — спросил Тайсон в эфире своего подкаста Hotboxin'.

«Розенструйк», — ответил Нганну. — «Жаирзиньо Розенструйк — боец из Суринама».

«Да, у него, похоже, русская фамилия. Он был опасным, но Нганну вышел и вырубил его наглухо».

Всего 19 секунд потребовалось Фрэнсису для того, чтобы жестко нокаутировать ранее непобежденного Розенструйка. Бой состоялся на UFC 249 в мае прошлого года.

Следующим оппонентом Нганну должен стать лидер рейтинга P4P американец Джон Джонс, который впервые в своей карьере планирует выступить в тяжелом весе.