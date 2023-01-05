Александр Волкановски: «Макс Холлоуэй был великим чемпионом»

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) уверен, что экс-чемпион дивизиона Макс Холлоуэй (23-7) сможет победить большинство бойцов полулегкого веса.

«Макс был великим чемпионом. Я до сих пор считаю, что он отличный боец, который победит большинство парней в дивизионе. У нас сильный дивизион, много новых парней приближаются в топ. Очевидно, они смотрят за моими боями и от этого развиваются еще больше.

Так что я уверен, что в скором времени мне предстоит встретиться с молодыми бойцами. Но я по-прежнему считаю, что не Макс стал хуже, а я вышел на новый уровень. Я уверен, что он даст тяжелый бой любому парню в дивизионе», — сказал Волкановски AllStar.

Холлоуэй проиграл третий бой Волкановски единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 2 июля на UFC 276 в Лас-Вегасе, США.