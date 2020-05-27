Американский боец MMA Джон Джонс прокомментировал гибель афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.

Ранее в интернете появилось видео, где полицейский коленом придавил Флойда к тротуару и не отпускал его, несмотря на крики, что тот не может дышать. Позже задержанный умер в больнице.

— Я бы не хотел, чтобы Джордж Флойд был убит моим злейшим врагом, — написал Джонс в Twitter. — Этот офицер оказал достаточно давления, чтобы продержать его в течение почти шести минут в этом удушении. За все мои годы борьбы я могу честно сказать, что никогда не испытывал ничего подобного.

Человек в наручниках кричит, что он не может дышать. Слезь с его груди или шеи. Если вы не можете удержать парня в наручниках, значит, вы, вероятно, не должны носить свой значок.