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Сегодня, 20:26

Джон Джонс: «Моя невеста ушла от меня. Если вы ненавидите меня — поднимите бокалы. Я чувствую себя дерьмом»

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс (26-1) сообщил, что его невеста ушла от него и приняла окончательное решение не возвращаться к нему.

«Моя невеста ушла от меня примерно два месяца назад, — написал Джонс в Twitter. — Сегодня она окончательно решила, что не вернется ко мне. Если вы ненавидите Джона Джонса, то поднимите бокалы. Я чувствую себя дерьмом».

Сегодня в интернете появилось видео задержания Джонса, которое произошло 24 сентября 2021 года. Момент задержания Джонса фиксировался на камеру офицера полиции. Во время ареста боец оскорблял сотрудников полиции и бился головой об патрульную машину. Джонс был задержан по обвинению в домашнем насилии. В тот же день его выпустили из-под заключения под залог.

(Давид Хачатрян)

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