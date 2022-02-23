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Соннен: «Если Чимаев хочет стать тройным чемпионом, ему нужно драться в среднем весе»

Соннен считает, что Чимаеву нужно отказаться от боя с Бернсом

Бывший боец UFC Чейл Соннен утверждает, что непобежденному бойцу UFC Хамзату Чимаеву (10-0) следует отказаться от боя с бразильцем Гилбертом Бернсом (20-4) в полусреднем весе и подняться в средний вес, если он хочет впоследствии стать тройным чемпионом UFC.

«Этот бой еще не анонсирован [Чимаев — Бернс]. Еще не поздно для Чимаева отказаться от этого боя, если он действительно хочет стать тройным чемпионом, , — заявил Соннен в подкасте на своем YouTube-канале. — Чимаев должен перейти в средний вес. Он не может начать забирать титулы с полусреднего до полутяжелого веса. Он мог бы начать со среднего веса, а затем либо спуститься, либо подняться на одну весовую категорию».

Чимаев в прошлом бою одолел китайца Ли Джинлианга (18-7) сабмишном (удушение сзади) в первом раунде на UFC 267 (30 октября 2021 года). На счету Чимаева четыре победы в UFC, три из которых закончились в первом раунде.

(Давид Хачатрян)

Хамзат Чимаев
Чейл Соннен
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