Джон Джонс арестован за вождение в нетрезвом виде

Американский боец ММА Джон Джонс был арестован полицией по подозрению в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Также ему вменяется небрежное использование огнестрельного оружия, сообщает TMZ.

Сотрудник полиции Альбукерке написал в рапорте, что утром услышал одиночный выстрел, а затем увидел в машине Джонса открытую бутылку алкоголя за пассажирским сиденьем. Джонс сказал полицейскому, что не знает, откуда раздался звук выстрела. На место инцидента был вызван еще один офицер, после чего Джонс был арестован.

В результате обыска под сиденьем водителя был обнаружен пистолет, а под дверью со стороны водителя — патрон.

Позднее Джонс был освобожден из-под стражи до завершения расследования.

Джонс является действующим чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 28 боев и 26 побед при одной ничьей, один бой признан несостоявшимся.