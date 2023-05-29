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Шавкат Рахмонов планирует подраться в августе

Давид Хачатрян
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Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) может провести следующий бой в августе, рассказал боец UFC Асу Алмабаев (17-2) в интервью журналисту Игорю Лазорину.

— Асу, как человеку, который неплохо в боях разбирается, с кем тебе хотелось бы увидеть бой Шавката Рахмонова?

— Я в боях разбираюсь, когда захожу в клетку, а так бои не наблюдаю. А Шавкат... Он такой парень, что кого дадут, с тем и подерется. Он никому не откажет. Выбирать не будет. Может подраться с любым соперником. Он хочет примерно в августе или в конце августа подраться. Непросто же так проводит сборы. Тоже значит куда-то готовится. Когда начинаешь готовиться, тогда и менеджеры работают, и лига работает, и соперник по-любому найдется.

Ранее Рахмонов вызывал на бой Келвина Гастелума (18-8).

В последнем поединке Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Источник: https://www.youtube.com/@Igorkakdela_official/videos
Шавкат Рахмонов
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