Фролов нокаутировал да Силву в главном бою АСА 119. Видео

В пятницу в Краснодаре прошел турнир АСА 119, в главном бою которого российский средневес Артем Фролов (15-3) победил бразильца Вендреса Карлоса да Силву (14-8) нокаутом во втором раунде (1:50).

Все бои АСА 119:

Средний вес: Артем Фролов (Россия) победил Вендреса Карлоса да Силву — КО, 2-й раунд, 1:50.

Полусредний вес: Эльдар Хашпаков (Россия) победил Марка Хульме (Южгная Африка) решением судей.

Средний вес: Ибрагим Магомедов (Россия) победил Ирвинга Мачадо (Бразилия) единогласным решением судей.

Легкий вес: Анатолий Бойко (Россия) победил Мурата Тлярукова (Россия) единогласным решением судей.

Полулегкий вес: Махочи Сагитов (Россия) победил Нилтона Гавиао (Бразилия) — ТКО, 1-й раунд, 3:01.

Полулегкий вес: Аркадий Осипян (Армения) победил Альберда Жапуева (Россия) — удушение анакондой, 1-й раунд, 2:50.

Полутяжелый вес: Адлан Ибрагимов (Россия) победил Владимира Федина (Россия) — удушение ручным треугольником, 1-й раунд, 2:31.

Легчайший вес: Вальтер Перейра (Бразилия) победил Николая Байкина (Россия) — удушение ручным треугольником, 2-й раунд, 4:45.